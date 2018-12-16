2018-12-16T10:54:51+03:00
Общество

Эскадра Тихоокеанского флота покинула воды Индии после встречного морского боя

В Бенгальском заливе завершились российско-индийские манёвры «Индра Нэви-2018»
Максим КАВАЛЕРОВ
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Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев». Фото: ТОФБольшой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев». Фото: ТОФ
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Сегодня, 16 декабря, у побережья Индии завершилось российско-индийское учение «Индра Нэви-2018». Моряки индийским ВМС и представители Тихоокеанского флота отрабатывали военно-морское взаимодействие по защите судоходства и экономической деятельности.

В Бенгальском заливе моряки ТОФ и Военно-морских сил Индии провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, вычислили в водной глади субмарину, применив против неё глубинные бомбы. Также объединённые силы провели взлёты и посадки палубных вертолётов, в завершение отработали встречный морской бой.

Сегодня же отряд кораблей ТОФ покинул территориальные воды Индии и продолжил выполнение задач дальнего похода. Манёвры «Индра Нэви-2018» проходили в Бенгальском заливе с 13 по 16 декабря. Тихоокеанцы выставили на учение флагмана флота ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», танкер «Борис Бутома».

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