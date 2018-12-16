Жители Владивостока в день выборов удивили избирательную комиссию Приморья

СЕГОДНЯ 12:37 2018-12-16T12:37:15+03:00

В целом к 18 часам на выборах губернатора Приморского края избиратели проголосовали активнее, чем в сентябре

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До закрытия избирательных участков в Приморском крае осталось меньше часа. Как уже сообщала «Комсомольская правда», в связи с выборами губернатора они работают до 20:00, после чего начнётся подсчёт голосов. С журналистами только что встретился заместитель председателя избирательной комиссии региона Роман Охотников и рассказал о явке на 18 часов:

- В целом по краю проголосовали 39,57 % избирателей. Это 580 тысяч 285 человек. Явка - выше, чем была в указанное время 9 и 16 сентября, причём превосходит значительно - больше чем на 10 %. Это не может не радовать нас. Среди лидеров по проценту явки - Черниговский район - 56,07 %, Спасский - 64 %, Кировский - 55 %, Дальнереченский район – 54 %. В Артёмовском городском округе и в Октябрьском районе проголосовали больше 50 % избирателей.

СМИ поинтересовались явкой во Владивостоке, который, как правило, уступает в активности сельским жителям Приморья. Охотников перечислил:

- Первомайский район на 18 часов - 28,34 %, Ленинский - 30,91 %, Первореченский - 31,74 %, Советский - 34,5 % и Фрунзенский - 37,84 %. Для Владивостока, на мой взгляд, это неплохой результат.