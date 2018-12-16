2018-12-16T14:45:09+03:00
Политика

Правоохранительные органы проверяют информацию о массовом подвозе избирателей к школе Владивостока

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод сообщил свежие данные о ситуации с «чистотой» выборов в Приморье
Людмила ПАНИНА
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Специальные органы проверяют информацию о нарушениях на выборах в Приморье.Специальные органы проверяют информацию о нарушениях на выборах в Приморье.Фото: Ксения КРЫМОВА
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- На горячую линию гражданского контроля, на наш мэйл поступило около 30 сообщений, которые тщательно проверялись, направлялись в Общественную палату к экспертам и в краевую избирательную комиссию, - уточнил Александр Брод. - Краевая комиссия реагировала быстро и давала оперативную информацию в устном порядке. Где-то, я понимаю, дальнейшая ситуация требует подключения правоохранительных органов. Должен признаться, что я ожидал худшей ситуации от выборов в Приморье.

Ранее сообщалось о решении мирового суда Фрунзенского района, признавшего виновным хабаровчанина - скупщика голосов на участке на улице Фонтанной.

По словам Александра Брода, правоохранительные органы должны продолжить расследование и выяснить, в чью пользу скупались эти голоса и кто за этим стоял.

- Следующая история, которой тоже занимаются правоохранительные органы, это предполагаемый массовый подвоз избирателей, о котором сообщил член комиссии УИК № 551, расположенной в 80-й школе Владивостока, - проинформировал Александр Брод.

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