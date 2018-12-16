2018-12-16T14:45:09+03:00
Политика

Правоохранительные органы проверяют информацию о массовом подвозе избирателей к школе Владивостока

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод сообщил свежие данные о ситуации с «чистотой» выборов в Приморье
Людмила ПАНИНА
Поделиться:
Специальные органы проверяют информацию о нарушениях на выборах в Приморье.Специальные органы проверяют информацию о нарушениях на выборах в Приморье.Фото: Ксения КРЫМОВА
Изменить размер текста:

- На горячую линию гражданского контроля, на наш мэйл поступило около 30 сообщений, которые тщательно проверялись, направлялись в Общественную палату к экспертам и в краевую избирательную комиссию, - уточнил Александр Брод. - Краевая комиссия реагировала быстро и давала оперативную информацию в устном порядке. Где-то, я понимаю, дальнейшая ситуация требует подключения правоохранительных органов. Должен признаться, что я ожидал худшей ситуации от выборов в Приморье.

Ранее сообщалось о решении мирового суда Фрунзенского района, признавшего виновным хабаровчанина - скупщика голосов на участке на улице Фонтанной.

По словам Александра Брода, правоохранительные органы должны продолжить расследование и выяснить, в чью пользу скупались эти голоса и кто за этим стоял.

- Следующая история, которой тоже занимаются правоохранительные органы, это предполагаемый массовый подвоз избирателей, о котором сообщил член комиссии УИК № 551, расположенной в 80-й школе Владивостока, - проинформировал Александр Брод.

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Приморья»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Елочных браконьеров ловят по всему Владивостоку
Морпехи Приморья не прекращают подготовку и в праздники
17 мостов в Приморье привели в порядок за год
Во Владивостоке вновь холодно и бесснежно
В Находке переломали рёбра управленцу и депутату Злотеску
В Уссурийске у непутёвой мамаши отняли годовалую дочку
Наркодельцы из Владивостока жестоко ошиблись на счёт покупателя своего товара
АО «Восточный Порт» построит парк отдыха во Врангеле
В субботу температура воздуха в Приморье прогреется до +5 °C
Во Владивостоке погибла женщина, сорвавшись с Рудневского моста
Обзор почтовых сервисов для новогодних посылок
До пяти утра приморские пожарные тушили частный дом
Находкинский музей вошел в число номинантов премии «Европейский музей года 2019» EMYA-2019
Бюджет Приморья на 2019 год принят в окончательном третьем чтении
Депутаты позаботились о садоводах Приморья
Во Владивостоке перекрыли проезд по Басаргина из-за потерянного прицепа с контейнером
Россельхознадзор обнаружил вирус гриппа птиц на приморской птицефабрике
Мировые распродажи почти на треть увеличили поступление международной почты в Приморье
Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию во Владивостоке
Сегодня Владивосток ждёт плюсовая температура
Шпик, приправленный кишечной палочкой, предлагали на рынке владивостокцам
Сотни приморских рыбаков едва успели убежать с насиженных мест, когда лёд под ними затрещал
Новогодние сюрпризы для ребят отправились в города Приморья
Водителям Владивостока запретят парковаться возле популярного торгового центра
Пост первого вице-губернатора Приморья займёт женщина
В 2018 году во Владивостоке родилось почти 7000 малышей