Избирательная комиссия Приморья обработала более 80% бюллетеней
Лидерство Олега Кожемяко сохраняется
после обработки 80% бюллетеней на выборах губернатора Приморья лидирует Олег Кожемяко.
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К полуночи избирательная комиссия Приморья обработала более 80% избирательных бюллетеней.
У врио губернатора Приморья, самовыдвиженца Олега Кожемяко 59,91 процентов голосов. Представитель ЛДПР Андрей Андрейченко занимает вторую строчку, у него 26,49 % голосов поддержки. Алексея Тимченко из «Партии дела» поддержало 5,38 процентов избирателей, ну а за Розу Чемерис («За женщин России), свой голос отдало 3,94%.
В 2 часа ночи местного времени крайизбирком проведёт первый брифинг по итогам прошедшего волеизъявления.
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