Избирательная комиссия Приморья обработала более 80% бюллетеней

СЕГОДНЯ 17:07 2018-12-16T17:07:20+03:00

после обработки 80% бюллетеней на выборах губернатора Приморья лидирует Олег Кожемяко.

Изменить размер текста: A A

К полуночи избирательная комиссия Приморья обработала более 80% избирательных бюллетеней.

У врио губернатора Приморья, самовыдвиженца Олега Кожемяко 59,91 процентов голосов. Представитель ЛДПР Андрей Андрейченко занимает вторую строчку, у него 26,49 % голосов поддержки. Алексея Тимченко из «Партии дела» поддержало 5,38 процентов избирателей, ну а за Розу Чемерис («За женщин России), свой голос отдало 3,94%.

В 2 часа ночи местного времени крайизбирком проведёт первый брифинг по итогам прошедшего волеизъявления.

Информация обновляется на сайте Kp.ru.