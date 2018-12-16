2018-12-16T17:07:20+03:00
Политика

Избирательная комиссия Приморья обработала более 80% бюллетеней

Лидерство Олега Кожемяко сохраняется
Алексей САМУСЬКОВ
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после обработки 80% бюллетеней на выборах губернатора Приморья лидирует Олег Кожемяко.после обработки 80% бюллетеней на выборах губернатора Приморья лидирует Олег Кожемяко.
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К полуночи избирательная комиссия Приморья обработала более 80% избирательных бюллетеней.

У врио губернатора Приморья, самовыдвиженца Олега Кожемяко 59,91 процентов голосов. Представитель ЛДПР Андрей Андрейченко занимает вторую строчку, у него 26,49 % голосов поддержки. Алексея Тимченко из «Партии дела» поддержало 5,38 процентов избирателей, ну а за Розу Чемерис («За женщин России), свой голос отдало 3,94%.

В 2 часа ночи местного времени крайизбирком проведёт первый брифинг по итогам прошедшего волеизъявления.

Информация обновляется на сайте Kp.ru.

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