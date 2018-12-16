Менее 10% бюллетеней остается обработать избирательной комиссии Приморья
В Приморье обработано уже 91,91% избирательных бюллетеней.
По-прежнему лидирует Олег Кожемяко - 60,97%;
Второе место у Андрея Андрейченко - 25,77%;
На третьей строчке Алексей Тимченко - его поддерживают 5,29% избирателей;
Роза Чемерис пока получает 3,86% голосов избирателей.
В 2 часа ночи местного времени крайизбирком проведёт первый брифинг по итогам прошедшего волеизъявления.
Если избирательная комиссия продолжит в таком же темпе обрабатывать протоколы, велика вероятность, что предварительные итоги выборов будут озвучены уже в 2 часа ночи, из-за чего пресс-подход в 6:00 может быть отменен.
В этом случае до момента официального объявления результатов необходимо будет лишь дождаться решения по всем направленным в избирком жалобам.
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