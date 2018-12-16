2018-12-16T17:59:59+03:00
Политика

Менее 10% бюллетеней остается обработать избирательной комиссии Приморья

После обработки 90% протоколов позиции претендентов на губернаторское кресло не изменились
Алексей САМУСЬКОВ
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Избирательной комиссии Приморья осталось посчитать менее 10% бюллетеней.Избирательной комиссии Приморья осталось посчитать менее 10% бюллетеней.
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В Приморье обработано уже 91,91% избирательных бюллетеней.

По-прежнему лидирует Олег Кожемяко - 60,97%;

Второе место у Андрея Андрейченко - 25,77%;

На третьей строчке Алексей Тимченко - его поддерживают 5,29% избирателей;

Роза Чемерис пока получает 3,86% голосов избирателей.

В 2 часа ночи местного времени крайизбирком проведёт первый брифинг по итогам прошедшего волеизъявления.

Если избирательная комиссия продолжит в таком же темпе обрабатывать протоколы, велика вероятность, что предварительные итоги выборов будут озвучены уже в 2 часа ночи, из-за чего пресс-подход в 6:00 может быть отменен.

В этом случае до момента официального объявления результатов необходимо будет лишь дождаться решения по всем направленным в избирком жалобам.

Информация обновляется на сайте Kp.ru.

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