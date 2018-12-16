Избирательная комиссия Приморья подсчитала 97% бюллетеней

СЕГОДНЯ 19:04 2018-12-16T19:05:51+03:00

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В Приморье подсчитаны почти все избирательные бюллетени. По состоянию на 2:00 обработано 97,2% протоколов участковых избирательных комиссий.

Лидирует Олег Кожемяко - 61,7%;

Вторая позиция за кандидатом от ЛДПР Андреем Андрейченко - 25,29%;

На третьей позиции Алексей Тимченко - 5,19%;

Роза Чемерис пока получает поддержку лишь 3,82% избирателей.

С минуты на минуту члены избирательной комиссии проведут первый брифинг по итогам прошедшего волеизъявления. Ранее запланированный брифинг на 6:00 отменен.

Информация обновляется на сайте Kp.ru.