Избирательная комиссия Приморья подсчитала 97% бюллетеней
Лидирует действующий врио губернатора Олег Кожемяко
В Приморье осталось обработать 3% протоколов.
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В Приморье подсчитаны почти все избирательные бюллетени. По состоянию на 2:00 обработано 97,2% протоколов участковых избирательных комиссий.
Лидирует Олег Кожемяко - 61,7%;
Вторая позиция за кандидатом от ЛДПР Андреем Андрейченко - 25,29%;
На третьей позиции Алексей Тимченко - 5,19%;
Роза Чемерис пока получает поддержку лишь 3,82% избирателей.
С минуты на минуту члены избирательной комиссии проведут первый брифинг по итогам прошедшего волеизъявления. Ранее запланированный брифинг на 6:00 отменен.
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