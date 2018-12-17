В Приморье вновь вернутся морозы, но к выходным серьёзно потеплеет

17 Дек. 01:45 2018-12-17T01:45:26+03:00

Владивостокцы мечтают о снеге к Новому году. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Прогноз погоды на 17 декабря и последующие дни недели

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Сегодня, в понедельник 17 декабря, погоду в Приморском крае определяет поле пониженного атмосферного давления. В континентальных районах переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха варьируется от -14 до +1°C.

Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» проинформировал, что погода на неделе ожидается изменчивая.

- Сегодня тепло при слабоотрицательных температурах. Но уже в последующие дни станет по-зимнему холодно. Наконец, к пятнице и субботе в крае потеплеет с приходом нового циклона. Мы вправе ожидать температур в 2, 3 градуса тепла, - рассказал официальный представитель Примгидромета.

К вечеру пятницы, уточнил Виктор Чулков, в Приморье возможны осадки - дождь со снегом.