2018-12-17T03:31:12+03:00
Происшествия

Студентка из Владивостока едва не угробила друзей в жесткой аварии

Гонка на Русском острове закончилась жесткой аварией
Пётр КАМУШКИН
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После нескольких кульбитов "Тойота" превратилась в кучу металлолома. Фото: dps_vlПосле нескольких кульбитов "Тойота" превратилась в кучу металлолома. Фото: dps_vl
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Этой ночью во Владивостоке произошла жесткая автомобильная авария. Студентка решила полихачить на скользкой дороге – и едва не лишилась жизни.

Инцидент произошел на Русском острове. В самом конце Университетского проспекта в столб врезалась Toyota Passo. Легковушка летела по трассе на огромной скорости. Девушка, сидевшая за рулем, не учла, что ночью трасса покрывается слоем льда. В какой-то момент машину занесло на скользком асфальте, и она кубарем полетела по дороге. «Тойота» несколько раз перевернулась, после чего снова встала на четыре колеса – изрядно помятая.

"Пассо" в конце концов приземлилась на четыре колеса. Фото: dps_vl

"Пассо" в конце концов приземлилась на четыре колеса. Фото: dps_vl

В салоне, помимо водителя, находилось три человека: три пассажира – парень и две девушки. Когда машина кувыркалась по дороге, обе дамы вылетели на асфальт с заднего сидения. Одна из них получила очень серьезные травмы. Прибывшие на место происшествия медики увезли пострадавшую в реанимацию. По словам очевидцев, все пострадавшие являются студентами.

На месте ДТП - лужи крови: двое пассажирок вылетели из салона и пропахали асфальт. Фото: dps_vl

На месте ДТП - лужи крови: двое пассажирок вылетели из салона и пропахали асфальт. Фото: dps_vl

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции. Им также предстоит выяснить, не выпивала ли хозяйка «Тойоты» перед тем, как сесть за руль. Вероятнее всего, автоледи также придется оплатить ущерб муниципальному имуществу. Столб, в который врезалась легковушка, изрядно пострадал. Восстанавливать его наверняка придется виновнице ДТП.

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