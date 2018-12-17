На гострассе Хабаровск-Владивосток насмерть сбили пешехода

17 Дек. 04:25 2018-12-17T04:25:46+03:00

Стаж водителя составляет три года, в 2018 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства гибели пешехода в Приморье.

В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД ОМВД по Уссурийску поступило сообщение о наезде на пешехода в районе 671-го километра федеральной трассы Хабаровск-Владивосток. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Установлено, что 35-летний водитель Toyota Hice Regius двигался по автодороге со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Наезд на 52-летнего мужчину произошел в зоне «зебры». От удара пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью.

Стаж водителя составляет три года, в 2018 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался.

Автоавария произошла в темное время суток, на участке проезжей части с мокрым асфальтовым покрытием. По факту происшествия со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Назначено проведение ряда исследований.