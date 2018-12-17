2018-12-17T04:47:22+03:00
Общество

За 18 000 литров спиртного приморские торговцы заплатят три миллиона

Мужчины незаконно приторговывали спиртным, а полиция изъяла драгоценные запасы
Софья КУЧИНА
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Фото: https://express-k.kz/news/politika/ryumka_vodki_na_kryle-83020Фото: https://express-k.kz/news/politika/ryumka_vodki_na_kryle-83020
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Во Владивостоке полиция обнаружила 18 000 литров алкогольных напитков в контейнере на территории продуктовой базы. Спиртосодержащая жидкость была упакована в полимерные бутылки. Её хозяева – 28 и 49-летние приморцы незаконно приторговывали «зелёным змием» через интернет. Драгоценные запасы мужчины не только продавали, но и организовывали перевозку и хранение спиртного.

Сейчас возбуждено уголовное дело, «торгашам» грозит лишиться свободы на срок до трёх лет. Также им «светит» штраф до трёх миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства незаконной деятельности фигурантов.

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