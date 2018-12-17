Приморский мошенник «развёл» на деньги жителей четырёх регионов России
В полицию Артёма обратился житель Санкт-Петербурга. Мужчина сообщил, что его обманул неизвестный. По словам жителя северной столицы нашей родины, некто присвоил себе его 53 тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что мошенником оказался 29-летний заключённый из Артёма. Наказание он отбывал за аналогичные преступления.
Подозреваемый находил в интернете объявления о покупке запчастей к автомобилям и звонил их авторам, предлагая нужные детали. Когда на банковскую карту хитрецы поступали деньги за несуществующий товар, наивных покупателей он тут же блокировал.
В результате пострадали пять человек: жители Амурской области, Бурятии и Пермского края. Общая сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Теперь «зэку» грозит отсидеть ещё пять лет.