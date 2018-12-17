2018-12-17T07:03:36+03:00
Происшествия

Банду разбойников осудили в Приморье

К участию в некоторых преступлениях они привлекли двух знакомых
Игорь СОРОКИН
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фото - архив авторафото - архив автора
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Приморский краевой суд вынес приговор группе лиц, которые признаны виновными в преступлениях по статьям «бандитизм» и «разбой».

Судом установлено, что в начале июня 2016 года житель Владивостока со своим знакомым создали банду. Всего ими совершено три нападения на лиц, проживающих в Уссурийске.

Руководитель банды подыскивал объекты посягательств, предоставлял информацию о жертвах, разрабатывал план нападений, определял тактику, распределял роли между участниками группы, обеспечивал конспирацию, предоставлял для совершения преступлений транспортные средства и оружие.

Первое нападение совершено в конце июня 2016 года, с использованием охотничьего оружия и пистолета модели «МР-80-13Т». Незаконно проникнув в дом к потерпевшим по ул. Вокзальная дамба в г. Уссурийске, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, двое из фигурантов похитили денежные средства на общую сумму свыше 1,7 млн рублей.

В августе 2016 года, действуя уже в составе трех лиц, члены банды, вооруженные пистолетом и ножом, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, совершили разбойное нападение на хозяйку квартиры дома по ул. Дзержинского в Уссурийске. Нападавшие похитили у нее деньги и имущество на общую сумму 2,7 миллиона рублей. При этом в процессе нападения женщине сломали челюсть.

В конце ноября 2016 года, владея информацией о том, что в коттедже у следующей жертвы хранятся порядка 40 миллионов рублей, злоумышленники незаконно проникли в жилище. Угрожая расправой, они связали женщину и потребовали передать им деньги.

Обыскав дом, фигуранты обнаружили только сейф, ключи от которого были у мужа потерпевшей (находившегося в тот момент в командировке). В связи с этим они не смогли завладеть крупной суммой.

Преступная деятельность вооруженной преступной группы была пресечена сотрудниками полиции 23 ноября 2016 года, ее организатор, а также один из соучастников были задержаны сразу же. Двум другим удалось скрыться, однако спустя некоторое время их местонахождение было установлено.

Суд назначил организатору и руководителю банды по совокупности преступлений окончательно наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, его соучастникам в зависимости от роли каждого назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8, 13, 14 лет, местом отбытия наказания определены колония строгого режима и колония особого режима.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано сотрудником уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края.

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