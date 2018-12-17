Пушкинский сквер восстанавливают во Владивостоке

СЕГОДНЯ 07:42 2018-12-17T07:42:33+03:00

На сегодня строители уже завершили мощение дорожки из природного плитняка, продолжается возведение амфитеатра и каменной лестницы, идет обустройство склонов

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Во Владивостоке продолжается благоустройство Пушкинского сквера, который в этом году был включен в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».

На сегодня строители уже завершили мощение дорожки из природного плитняка, продолжается возведение амфитеатра и каменной лестницы, идет обустройство склонов.

Как сообщил представитель подрядчика ООО «Спецпромсервис», на объекте трудятся 25 строителей. В ближайшее время работы будут завершены.

Второй этап благоустройства начнётся весной, здесь установят лавочки и выполнят озеленение территории. Планируется, что сквер украсят абрикосы, липы, сосны, вишни, кусты сирени и форзиции, рододендроны и розы.

Напомним, Владивосток второй год участвует в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В план работ по благоустройству включены территории, которые получили большинство голосов горожан в ходе рейтингового голосования в марте 2018 года.

После того как был определен список объектов, началась разработка проектной документации. Как подчеркнули в управлении градостроительства и архитектуры администрации города, в рамках проекта планируется проведение не просто текущего ремонта или благоустройства, а создание новых общественных территорий, или полноценная, основательная реконструкция уже существующих общественных пространств.

Ведется проектирование реконструкции сквера Адмирала Невельского и создания общественной территории «Сопка Бурачка», общественного пространства в районе улиц Енисейской, 23-24 и Русской, 5. Завершены проектные работы по благоустройству парка на острове Попова — на пересечении улиц Заводской, Подгорной, Садовой. Проведение работ планируется в 2019 году.

В этом году ведутся работы по благоустройству территории Дворца детского творчества на Океанском проспекте, 43. Кроме того, в рамках проекта во Владивостоке отремонтировали 21 придомовую территорию. В следующем году работы по благоустройству дворов и общественных пространств будут продолжены.