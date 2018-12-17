Пылающий диван погубил трех жителей Владивостока

17 Дек. 08:14 2018-12-17T08:14:32+03:00

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Сегодня утром Владивосток отметился трагическим происшествием. Утром, после выборов губернатора, в приморской столице случился пожар. В результате ЧП погибли три человека.

Все произошло в одной из пятиэтажек на улице Гамарника. По информации приморского управления МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны в 5:19. Пожарные оказались на месте уже через восемь минут. Подъезд пятиэтажки оказался сильно задымлённым – поэтому огнеборцы задействовали звено газодымозащитной службы.

Как выяснилось, причиной пожара стал загоревшийся диван. Работники МЧС локализовали пламя в 06:13, уже в половине седьмого утра возгорание ликвидировали. Пожарные обнаружили в квартире три бездыханных тела – двух мужчин и одной женщины. Весьма вероятно, что они отравились угарным газом. Впрочем, так это или нет – выяснят эксперты.

Как сообщил пресс-секретарь приморского управления МЧС Михаил Исаметов, в тушении приняли участие 6 человек личного состава и 3 единицы техники.

Сейчас во всех подробностях происшествия разбираются специалисты. Им также предстоит выяснить, нет ли в произошедшем какого-нибудь криминального следа.