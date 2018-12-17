Смерть на «зебре»: житель Приморья погиб под колесами микроавтобуса

17 Дек. 09:59 2018-12-17T09:59:02+03:00

Хозяйка "Хайса" была трезвой. Вероятнее всего, ее подвела невнимательность. Фото: пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Автоледи, вероятнее всего, просто не заметила пешехода

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В Приморье произошло очередное смертельное ДТП. Недалеко от Уссурийска под колеса микроавтобуса угодил человек.

Инцидент произошел поздним вечером на 671 километре трассы Хабаровск-Владивосток. «Микрик» Toyota Hiace Regius, которым управляла 35-летняя дама, мчался в сторону Хабаровска. Автоледи не сбросила скорость перед пешеходным переходом – и насмерть сбила переходившего дорогу пешехода. Несчастный, к слову говоря, соблюдал правила дорожного движения: микроавтобус врезался в него прямо на «зебре».

Прибывшие на место происшествия медики не смогли помочь 52-летнему пешеходу. Они констатировали смерть мужчины.

Как отметили в пресс-службе приморского управления ГИБДД, трагедия произошла на неосвещенном участке трассы. Было темно, и, скорее всего, дама просто не увидела переходившего дорогу мужчину. Это ее, разумеется, не оправдывает – но проливает свет на причины нелепой аварии.

Водительский стаж автоледи составляет 3 года. В момент аварии женщина была трезвой. Сейчас по факту происшествия возбудили уголовное дело. Речь идет о 264 статье УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Сейчас полицейские ищут свидетелей произошедшего. Всех, кто видел момент столкновения или заснял его на видеорегистратор, просят обратиться в Уссурийский отдел полиции.