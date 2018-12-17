Полиция Приморья поздравила фронтовика с 91-летием

СЕГОДНЯ 10:06 2018-12-17T10:06:25+03:00

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Начальник отделения по работе с личным составом майор внутренней службы Сергей Каряжкин совместно с психологом группы МПО ОРЛС, капитаном внутренней службы Еленой Булановой от лица руководства, совета ветеранов и личного состава межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» поздравили ветерана Великой Отечественной войны Виктора Николаевича Арсеньева с днем рождения: ему исполнился 91 год.

Виктор Николаевич не раз выручал товарищей в трудные минуты. Вспоминая далекие годы, полицейские выразили признательность за мужество и героизм, преданность долгу и Отечеству, проявленные в войне с империалистической Японией (в августе – сентябре 1945 года Виктор Николаевича Арсеньев служил в составе 20-го отдельного стрелкового батальона внутренних войск НКВД). Принципиальность и последовательность, разносторонние знания помогали добиваться высоких показателей в службе.

На протяжении 8 лет действительной военной службы во внутренних войсках МГБ СССР и 14 лет в органах внутренних дел СССР Виктор Николаевич безупречно выполнял возложенные на него обязанности, являясь примером для своих коллег. Его заслуги перед Родиной и её народом не раз отмечались на самом высоком уровне. Орден Отечественной войны второй степени, медали «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Жукова», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», ведомственные медали «За безупречную служу» третьей, второй и первой степени – далеко не весь список его наград.

Сотрудники полиции искренне пожелали фронтовику крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия родным и близким.