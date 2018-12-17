Во Владивостоке медик снял с учёта наркомана за 15 тысяч рублей
Больной хотел водить машину
Фото: Screen-ad.ru
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Во Владивостоке скоро предстанет перед судом местный житель, подкупивший специалиста наркодиспансера.
В январе 2018 года мужчина решил получить водительское удостоверение, однако данные о пагубной привычке, которые находились в медучреждении, стояли на пути к мечте. Тогда-то ему и пришло в голову подкупить должностное лицо диспансера. Медику он заплатил 15 тысяч рублей, и тот внёс изменения и информационную статистическую базу,попросту говоря – незаконно снял наркомана с учёта.
Сейчас уголовное дело в отношении взяткодателя направлено в суд. Дело взяточника в белом халате сейчас расследуется.