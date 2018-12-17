2018-12-17T11:36:35+03:00
Происшествия

Приморский школьник спас ушедшего под лёд первоклассника

Ребята шли домой, когда услышали крик на реке: под учеником треснул лёд.
Игорь СОРОКИН
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фото - Вести: Приморьефото - Вести: Приморье
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Рискуя жизнью, школьник из Уссурийска вытащил из-подо льда маленького мальчика.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на region_25_news, ребята шли домой, когда услышали крик на реке: под первоклассником треснул лед.

Не задумываясь ни на секунду, Ваня бросился на помощь. Подобрав по дороге палку, школьник подполз к проруби и вытащил мальчика из ледяной воды.

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