Приморский школьник спас ушедшего под лёд первоклассника
Ребята шли домой, когда услышали крик на реке: под учеником треснул лёд.
фото - Вести: Приморье
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Рискуя жизнью, школьник из Уссурийска вытащил из-подо льда маленького мальчика.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на region_25_news, ребята шли домой, когда услышали крик на реке: под первоклассником треснул лед.
Не задумываясь ни на секунду, Ваня бросился на помощь. Подобрав по дороге палку, школьник подполз к проруби и вытащил мальчика из ледяной воды.