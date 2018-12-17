Приморская полиция сняла с рейса наркомана с гашишом в карманах

СЕГОДНЯ 11:04 2018-12-17T11:04:57+03:00

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На Михайловском шоссе полицейские изъяли наркотики у пассажира маршрутного автобуса, сообщает пресс-служба УМВД по Приморью. Согласно информации ведомства, сотрудники патрульно-постовой службы заранее получили сообщение о интересном грузе, что вёз с собой приморец во Владивосток.

Полиэтиленовый сверток с растительным веществом нашли у 32-летнего жителя посёлка Ярославский при личном досмотре. Задержанный признался, что наркотики приготовил сам, для личного употребления.

Экспертиза показала, что в свёртке находилась смесь табака и гашишного масла. Находка потянула на 25 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ(незаконные, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Мужчине грозит лишиться свободы на срок до десяти лет. Сейчас он заключен под стражу.