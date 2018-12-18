2018-12-18T00:19:42+03:00
Общество

Сильный порывистый ветер и снег ждёт Приморье

Во Владивостоке без осадков
Софья КУЧИНА
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Фото: https://expertrt.ru/news/19009-v-tatarstane-ozhidaetsya-poryivistyij-veter-i-mokryij-sneg.htmlФото: https://expertrt.ru/news/19009-v-tatarstane-ozhidaetsya-poryivistyij-veter-i-mokryij-sneg.html
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Сегодня, 18 декабря, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой снег с вероятностью 30%, сообщает Примпогода. Ветер северо-западный, западный умеренный на побережье сильный.Температура воздуха -12...0°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного, утром сильный. Температура воздуха -1...-3°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха -4...-6°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -2...-4°C.

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