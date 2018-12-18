Очередной любитель зимней рыбалки на авто провалился под тонкий лёд

18 Дек. 02:17 2018-12-18T02:18:08+03:00

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Не успел на море встать лёд, как любители дрифта и зимней рыбалки потянулись к большой воде. Отчаянных рыболовов не пугает даже то, что лёд ещё крайне хрупкий.

Прямо сейчас в популярном инстаграм-паблике «Экипажи ДПС» обсуждают происшествие на острове Русский. «Toyota Rush» выехал на лёд и провалился. К счастью, ему на помощь пришёл водитель «Toyota Land Cruiser Prado», который вытянул машину.

По большей части инста-пользователей возмущает тот факт, что скорее всего, авто скоро появится на дроме с текстом: «Не бита не крашена,», обслуживалась вовремя и все такое».

Фото: Экипажи ДПС

- А потом кто-то этот утопленник купит»

- Надо было его утопить, а не вытаскивать!

- А потом напишут в объявлении машина ухожена, ездила девушка «дом-работа»!, - возмущаются комментаторы.

Многие в сети не поняли, за что именно зацепили трос, когда вытаскивали «Rush». И тогда в обсуждении «отметились» и сами герои-спасатели. Жена водителя «Прадика» рассказала, что за рулём «раша» был дедушка, а цеплять было не за что. Пришлось открывать окна и заводить строп через салон. По словам женщины, не пострадало ни лобовое, ни сами люди.

«КП» напоминает, в Приморье продолжается процесс ледообразования. До наступления устойчивых морозов лёд ещё непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он способен еще выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым. Выход и выезд на лёд сейчас категорически запрещен и опасен для жизни.