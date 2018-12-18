2018-12-18T02:49:54+03:00
Общество

Сегодня во Владивостоке больше пятидесяти домов останется без света

Отключения начнутся с 9 утра
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.stihi.ru/2012/11/01/8509Фото: https://www.stihi.ru/2012/11/01/8509
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МУПВ «ВПЭС» сегодня проводят плановые технические работы, сообщает «Комсомольская правда». С самого утра без электричества могут остаться жители больше пятидесяти домов.

По сообщению специалистов городских электросетей, отключения продлятся с 9 до 17.00. Время каждого составит от 2 до 8 часов.

Далее – список домов, которые сегодня останутся без света.

Первореченский район

100-летия Владивостока пр-кт 103

Баляева ул. 49

Круговая 3-я ул. 1, 3, 3А, 5, 6

Луговая ул. 48, 52, 54, 56, 60

Партизанский пр-кт 65, 65Б

Северная 3-я ул. 11, 13, 13Б, 3, 5, 7, 9, 9А

Стрелочная ул. 39

Советский район

Подъемная ул. 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 6, 7, 19

Шахтовая ул. 10

Юности ул. 19

Охотская ул. 214Б, 44, 46, 88, 8Г, 48, 38, 8К, 40Д

Ключ 3-й ул. 42, 9А, 4, 1Д, 1, 5, 6

Ключ 4-й ул. 78

Фрунзенский район

Крыгина ул. 15А

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