В Уссурийске домой не вернулась пятнадцатилетняя школьница

18 Дек. 03:00 2018-12-18T03:00:53+03:00

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В Уссурийске пропала школьница, сообщает «КП» со ссылкой на группу «Примпоиск».

По информации волонтёров, пятнадцатилетняя Алёна Анчугова вчера утром ушла в школу и не вернулась. Девушка была одета в голубой пуховик с капюшоном и жёлтой подкладкой, тёмно-синие джинсы и чёрные кожаные ботинки. У Алёны длинные светлые волосы, зелёные глаза, рост около 140-150 сантиметров.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка,

просят позвонить по телефонам: 8 (4234)-32-30-31 - ОВД России по г. Уссурийск или 02, 102 – полиция 8 914 721 22 32, 8 924 248 89 42 – волонтеры.