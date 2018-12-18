Черные лесорубы ответят за незаконные рубки в Кировском районе

18 Дек. 06:58 2018-12-18T06:58:31+03:00

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В Кировском районе лесные инспекторы выявили сразу три незаконные рубки деревьев. Во время надзорного мероприятия выяснилось, что от рук чёрных дровосеков пострадали 127 кубометров дуба и ясеня. Ущерб составил 33,1 миллионов рублей. К слову, лес преступники валили лес рядом со строящейся линией электропередач.

Сейчас все материалы проверки направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Мероприятия по пресечению незаконных вырубок в Кировском районе продолжаются.

Ведомство напоминает, немногим ранее незаконную вырубку леса обнаружили в районе Дальнегорска. Ущерб природе составил более 43 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.