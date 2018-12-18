В районе Золотого моста собралась пробка из-за массового ДТП

18 Дек. 07:15 2018-12-18T07:16:38+03:00

В аварии пострадали четыре легковых авто и грузовик

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Массовое ДТП, в котором пострадали грузовик и ещё четыре авто, произошло во Владивостоке в районе улицы Калинина, 279. По сообщению инстаграм-паблика «Экипажи ДПС», виновником стал водитель грузовика.

Фото: Экипажи ДПС

Фото: Экипажи ДПС

У его «железного коня» отказали тормоза и он «собрал» «Nissan X-Trail», «Suzuki Escudo», «Toyota Ractis» и «Nissan Note». Все машины получили серьёзные повреждения. На месте ДТП движение всё ещё затруднено.