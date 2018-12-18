2018-12-18T08:24:50+03:00
Общество

В 2018 году во Владивостоке родилось почти 7000 малышей

А расписались 5155 влюблённых пар
Софья КУЧИНА
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Фото: http://d-russia.ru/opublikovany-trebovaniya-k-formatam-svedenij-vnosimyh-v-edinyj-reestr-zags.htmlФото: http://d-russia.ru/opublikovany-trebovaniya-k-formatam-svedenij-vnosimyh-v-edinyj-reestr-zags.html
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В 2018 году во Владивостоке появилось на свет 6933 малышей, а поженились 5155 влюблённых пар, сообщили «КП» в департаменте записи актов гражданского состояния Приморья.

Сегодня - в День работников загса в нашем городе работают пять районных отделов: Первореченский, Советский, Ленинский, Первомайский и Фрунзенский. По признанию сотрудников отделений, они ежедневно оформляют множество важных документов - свидетельств о рождении, регистрации брака, смены фамилий, имён, установлении отцовства и других.

В этом году, отмечают регистраторы, они оформили 74 усыновления и 946 случаев установления отцовства.

Справка «КП»

С 1917 года 18 января в России празднуют День работников загса. Декрет «О гражданском браке, подписанный в этот день стал первым документом в СССР, который регулировал семейные отношения. До этого времени функции ведомства выполняла церковь, ведя записи в метрических книгах.

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