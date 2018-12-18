2018-12-18T09:20:51+03:00
Общество

Водителям Владивостока запретят парковаться возле популярного торгового центра

Здесь установят новые дорожные знаки
Софья КУЧИНА
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Фото: vlc.ruФото: vlc.ru
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В районе торгового центра «Европейский» во Владивостоке установят новые знаки. По улице Русской в сторону Узбекской, вдоль ТЦ теперь запретят парковаться, также начнёт работать эвакуатор. Как отметили в управлении дорог и благоустройства, это необходимо не только чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья горожан, но и беспрепятственный проезд машин оперативных служб.

Фото: vlc.ru

Фото: vlc.ru

Администрация города напоминает, что безопасность дорожного движения во Владивостоке обеспечивается ежедневно. Бригады предприятия «Содержание городских территорий» обслуживают и меняют дорожные знаки, ремонтируют светофоры и дорожные ограждения. Только в этом году на дороги Владивостока нанесли 430 километров осевых и прерывистых линий, больше 14 тысяч квадратных метров разметки «зебра», стоп-линий и островков поворота.

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