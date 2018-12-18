Новогодние сюрпризы для ребят отправились в города Приморья

18 Дек. 09:49 2018-12-18T09:49:14+03:00

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Во все районы Приморья уже пришли новогодние подарки для ребят, сообщает краевая администрация. В этом году сладости от властей получат 195 тысяч школьников и дошколят.

Специалисты краевого департамента образования и науки рассказали, что сладкие сюрпризы получат дети в возрасте от 3 до 7 лет, ученики начальной школы, воспитанники учреждений для сирот, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята с 3 до 18 лет из центров соцобслуживания семей. Подарки выдают по месту жительства.

Для тех малышей, которые не ходят в детский садик, коробочки с конфетами выдают в территориальных отделах департамента труда и соцразвития. Для того, чтобы их получить, родителям необходимо предъявить паспорт и свидетельство о рождении малыша.

«КП» напоминает, что в 2018 году новогодние подарки для ребят собирал наш знаменитый региональный производитель – фабрика «Приморский кондитер».