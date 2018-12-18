2018-12-18T10:20:22+03:00
Общество

Сотни приморских рыбаков едва успели убежать с насиженных мест, когда лёд под ними затрещал

В сети появилось видео из бухты Суходол
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Приморье, в бухте Суходол начал трескаться лёд, как раз в тот момент когда на нём находилось множество рыбаков. В инстаграм-паблике «Дпс-Контроль» появилось видео, на котором около сотни человек спешно покидают насиженные места. Правда вот в сети разгорелся жаркий спор между комментаторами: одни уверяют, что это не Суходол, другие уверены, что видео снято не в этом году.

dpskontrol_125rusdpskontrol_125rus
Рыбаки покидают лёд
1157 отметок «Нравится»49 комментариевInstagram

В любом случае «Комсомолка» присоединяется к предупреждению МЧС: выход и выезд на лёд сейчас категорически запрещен и опасен для жизни.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Елочных браконьеров ловят по всему Владивостоку
Морпехи Приморья не прекращают подготовку и в праздники
17 мостов в Приморье привели в порядок за год
Во Владивостоке вновь холодно и бесснежно
В Находке переломали рёбра управленцу и депутату Злотеску
В Уссурийске у непутёвой мамаши отняли годовалую дочку
Наркодельцы из Владивостока жестоко ошиблись на счёт покупателя своего товара
АО «Восточный Порт» построит парк отдыха во Врангеле
В субботу температура воздуха в Приморье прогреется до +5 °C
Во Владивостоке погибла женщина, сорвавшись с Рудневского моста
Обзор почтовых сервисов для новогодних посылок
До пяти утра приморские пожарные тушили частный дом
Находкинский музей вошел в число номинантов премии «Европейский музей года 2019» EMYA-2019
Бюджет Приморья на 2019 год принят в окончательном третьем чтении
Депутаты позаботились о садоводах Приморья
Во Владивостоке перекрыли проезд по Басаргина из-за потерянного прицепа с контейнером
Россельхознадзор обнаружил вирус гриппа птиц на приморской птицефабрике
Мировые распродажи почти на треть увеличили поступление международной почты в Приморье
Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию во Владивостоке
Сегодня Владивосток ждёт плюсовая температура
Шпик, приправленный кишечной палочкой, предлагали на рынке владивостокцам
Новогодние сюрпризы для ребят отправились в города Приморья
Водителям Владивостока запретят парковаться возле популярного торгового центра
Пост первого вице-губернатора Приморья займёт женщина
В 2018 году во Владивостоке родилось почти 7000 малышей