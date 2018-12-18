Сотни приморских рыбаков едва успели убежать с насиженных мест, когда лёд под ними затрещал

18 Дек. 10:20 2018-12-18T10:20:22+03:00

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В Приморье, в бухте Суходол начал трескаться лёд, как раз в тот момент когда на нём находилось множество рыбаков. В инстаграм-паблике «Дпс-Контроль» появилось видео, на котором около сотни человек спешно покидают насиженные места. Правда вот в сети разгорелся жаркий спор между комментаторами: одни уверяют, что это не Суходол, другие уверены, что видео снято не в этом году.

dpskontrol_125rus Рыбаки покидают лёд

В любом случае «Комсомолка» присоединяется к предупреждению МЧС: выход и выезд на лёд сейчас категорически запрещен и опасен для жизни.