Сотни приморских рыбаков едва успели убежать с насиженных мест, когда лёд под ними затрещал
В сети появилось видео из бухты Суходол
Фото: архив "КП"Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Приморье, в бухте Суходол начал трескаться лёд, как раз в тот момент когда на нём находилось множество рыбаков. В инстаграм-паблике «Дпс-Контроль» появилось видео, на котором около сотни человек спешно покидают насиженные места. Правда вот в сети разгорелся жаркий спор между комментаторами: одни уверяют, что это не Суходол, другие уверены, что видео снято не в этом году.
Рыбаки покидают лёд
В любом случае «Комсомолка» присоединяется к предупреждению МЧС: выход и выезд на лёд сейчас категорически запрещен и опасен для жизни.