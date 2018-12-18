2018-12-18T11:11:08+03:00
Общество

Шпик, приправленный кишечной палочкой, предлагали на рынке владивостокцам

Нарушения выявил Россельхознадзор
Софья КУЧИНА
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Фото: WdayФото: Wday
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Во Владивостоке специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» обнаружили кишечную палочку в солёном шпике.

Пробы отбирали от партии шпика «по-домашнему» с одной из оптовых баз города. Анализ показал не только содержание опасной бактерии в продукте, но и превышение общего уровня бактериальной обсемененности. Это является нарушением техрегламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции». Сотрудники Россельхознадзора считают, что превышение показателей говорит о том, что при изготовлении шпика были нарушены правила и технологические режимы. Также, возможно, шпик неправильно хранили, перевозили и не соблюдали санитарные нормы на производстве.

Кишечная палочка погибает при температуре не менее 70°С при приготовлении в течение двух минут. Так как дополнительной термической обработке сало обычно не подвергают, его употребление чревато серьёзным отравлением.

Сведения о нарушениях уже поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора. Информацию передали и производителю, чтоб тот прекратил реализовывать опасное лакомство.

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