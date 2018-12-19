2018-12-19T01:17:10+03:00
Общество

Сегодня Владивосток ждёт плюсовая температура

Осадков не предвидится
Софья КУЧИНА
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Фото: Winding RouteФото: Winding Route
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Сегодня, 19 декабря, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой снег с вероятностью 30%, сообщает Примпогода. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного.Температура воздуха -10...+3°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха -1...+1°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, во второй половине северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...-2°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный во второй половине до сильного. Температура воздуха 0...+2°C.

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