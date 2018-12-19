Мировые распродажи почти на треть увеличили поступление международной почты в Приморье

19 Дек. 04:27 2018-12-19T04:27:04+03:00

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В течение двух недель после завершения глобальных распродаж, которые проводятся в ноябре, Почта России в Приморье зафиксировала рост количества обрабатываемых иностранных почтовых отправлений с товарными вложениями на 27% по сравнению с октябрем текущего года.

В октябре международный логистический центр Владивостока обрабатывал в среднем 6,5 тысяч иностранных посылок и мелких пакетов в день. В период с 24 ноября по 7 декабря на фоне проведения международных распродаж объем поступивших международных отправлений с товарными вложениями увеличился до 8,5 тысяч штук в день.

«Рост популярности глобальных распродаж способствует увеличению объема иностранных посылок, которые обрабатывает Почта России, и фактически приводит к увеличению пикового периода. Если раньше под ним понимался самый конец ноября и декабрь, то сегодня он растягивается, по сути, на два месяца. Несмотря на возросшую нагрузку, наши логистические центры сохраняют существенный запас мощностей для того, чтобы обеспечить оперативную доставку посылок в преддверии Нового года», - отметил первый заместитель генерального директора Почты России по инфраструктуре Алексей Скатин.

В любом почтовом отделении Приморского края для получения международных почтовых отправлений, не требующих оплаты, используется простая электронная подпись. Время выдачи с помощью этой технологии – без паспорта и бумажных извещений – занимает не больше 1 минуты. Кроме этого, во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме работают Центры выдачи и приема посылок, которые специализируются исключительно на отправлениях с товарными вложениями. Для получения посылок в ЦВПП вместе с персональными данными получателя и адресом ЦВПП при отправке достаточно указать «До востребования».

Узнать телефон и время работы почтового отделения, а также о предоставлении услуг можно на сайте, через мобильное приложение или по телефону: 8-800-1-000-000 (звонок по России бесплатный).