Россельхознадзор обнаружил вирус гриппа птиц на приморской птицефабрике

19 Дек. 04:57 2018-12-19T05:51:00+03:00

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Россельхознадзор подтвердил факт распространения вируса гриппа птиц на приморском предприятии. Речь идет о птицефабрике, принадлежащей ООО «ТД Дальневосточная птица».

Поводом для проведения проверки стала видеозапись, распространенная в конце ноября. На кадрах видны горы мёртвых и полуживых цыплят, рядом с которыми еле держатся их пока ещё живые пернатые собратья. Тогда на предприятии подобные меры назвали «пугающими, но необходимыми».

dpskontrol_125rus Отснятые кадры с погибшими от голода курами

По сообщению пресс-службы управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в образцах биологического материала от трупов птицы выделен РНК вируса гриппа птиц типа «А» подтипа «Н9».

Этот подтип гриппа является низкопатогенным и не опасен для человека. Тем не менее, государственная ветеринарная инспекция Приморского края ввела ограничения на реализацию инкубационных яиц и живой птицы с птицефабрики до устранения инфекции.