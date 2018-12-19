Во Владивостоке перекрыли проезд по Басаргина из-за потерянного прицепа с контейнером

19 Дек. 05:57 2018-12-19T05:57:26+03:00

Упавший прицеп повредил световую опору и леера. Сегодня его вернут на проезжую часть.

Сейчас прицеп возвращают на проезжую часть при помощи специального крана

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Во Владивостоке сегодня, 19 декабря, сотрудники ДПС перекрыли проезд по Басаргина из-за ранее съехавшего в кювет прицепа фургона.

Проезд со стороны Улисса по направлению к Патроклу временно ограничен. Потерянный контейнер с прицепом возвращают на проезжую часть. Как только все работы будут закончены, проезд по Басаргина восстановят.

Напомним, в ночь на 18 декабря на Басаргина на повороте с Катерной у фургона отвалился прицеп с контейнером. Фургон занесло во время движения, из-за чего он повалился набок, повредив леера и столб. В аварии никто не пострадал.