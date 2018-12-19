2018-12-19T07:29:32+03:00
Экономика

Бюджет Приморья на 2019 год принят в окончательном третьем чтении

Доходная часть вырастет на 2,3 млрд рублей. Дефицит зафиксирован на отметке в 4,2 млрд рублей
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Бюджет Приморья на 2019 год принят в окончательном третьем чтенииБюджет Приморья на 2019 год принят в окончательном третьем чтенииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Приморье в окончательном третьем чтении принят бюджет края на 2019 год. Согласно основному финансовому документу, доходы вырастут на 2,3 млрд рублей и составят 113,9 млрд рублей.

При этом отмечается, что расходы края запланированы на уровне 118,1 млрд рублей. Таким образом дефицит бюджета региона зафиксирован на уровне 4,2 млрд рублей.

- Основные параметры бюджета составят по доходам почти 114 млрд рублей, по расходам 118 млрд. Дефицит бюджета зафиксирован на уровне 4,2 млрд рублей, - сообщил председатель заксобрания Приморья Александр Ролик.

Для сравнения стоит отметить, что доходная часть бюджета по состоянию на декабрь 2018 года составила 111,6 млрд рублей.

За время обсуждения главного финансового документа края на 2019 год были увеличены расходы по национальным программам «Здравоохранение» (1 млрд рублей), «Демография» (2 млрд рублей). Дополнительные ассигнования получили программы «Образование», «Культура», «Экология», «Жильё и городская среда» и другие.

Напомним, ранее депутаты заксобрания приняли поправки к бюджету региона 2018 года. После корректировки сумма доходов увеличена на 4,036 млрд рублей - до 111,6 млрд рублей (на ноябрь - 107,5 млрд рублей). Общий объем расходов краевого бюджета - 108, 8 млрд рублей. Планируется, что финансовый год будет закончен с профицитом бюджета в размере почти 2,8 млрд рублей.

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