До пяти утра приморские пожарные тушили частный дом

19 Дек. 09:16 2018-12-19T09:16:00+03:00

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В Арсеньеве пожарные едва смогли потушить пожар, разбушевавшийся в частном доме на улице Лазурной. Как передаёт пресс-служба МЧС ночью 18 декабря, в службу спасения сообщили о возгорании.

Огнеборцы оперативно прибыли на место и начали тушить пламя: горели стены и кровля дома. 15 человек и 4 единицы техники отважно сражались с огнём.

Не прошло и получаса после звонка, как огонь был локализован. Однако полностью потушить его удалось только в пятом часу утра. Площадь возгорания составила 144 квадратных метра. Люди и близлежащие постройки не пострадали.

Специалисты Главного управления МЧС России просят жителей края осторожно обращаться с огнём, чтобы не допустить пожаров. Не курить в постели и не выбрасывать окурки в окно и мусоропровод – лишь малая часть того, что вы можете сделать. Однако и этого вполне может хватить, чтобы обезопасить себя и близких.