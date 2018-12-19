2018-12-19T09:16:00+03:00
Общество

До пяти утра приморские пожарные тушили частный дом

Спасатели просят жителей края не шутить с огнём
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: https://www.womanhit.ru/stars/news/2018-11-10-pozhar-vkalifornii-zvezdy-gollivuda-vopasnosti/Фото: https://www.womanhit.ru/stars/news/2018-11-10-pozhar-vkalifornii-zvezdy-gollivuda-vopasnosti/
Изменить размер текста:

В Арсеньеве пожарные едва смогли потушить пожар, разбушевавшийся в частном доме на улице Лазурной. Как передаёт пресс-служба МЧС ночью 18 декабря, в службу спасения сообщили о возгорании.

Огнеборцы оперативно прибыли на место и начали тушить пламя: горели стены и кровля дома. 15 человек и 4 единицы техники отважно сражались с огнём.

Не прошло и получаса после звонка, как огонь был локализован. Однако полностью потушить его удалось только в пятом часу утра. Площадь возгорания составила 144 квадратных метра. Люди и близлежащие постройки не пострадали.

Специалисты Главного управления МЧС России просят жителей края осторожно обращаться с огнём, чтобы не допустить пожаров. Не курить в постели и не выбрасывать окурки в окно и мусоропровод – лишь малая часть того, что вы можете сделать. Однако и этого вполне может хватить, чтобы обезопасить себя и близких.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Елочных браконьеров ловят по всему Владивостоку
Морпехи Приморья не прекращают подготовку и в праздники
17 мостов в Приморье привели в порядок за год
Во Владивостоке вновь холодно и бесснежно
В Находке переломали рёбра управленцу и депутату Злотеску
В Уссурийске у непутёвой мамаши отняли годовалую дочку
Наркодельцы из Владивостока жестоко ошиблись на счёт покупателя своего товара
АО «Восточный Порт» построит парк отдыха во Врангеле
В субботу температура воздуха в Приморье прогреется до +5 °C
Во Владивостоке погибла женщина, сорвавшись с Рудневского моста
Обзор почтовых сервисов для новогодних посылок
Находкинский музей вошел в число номинантов премии «Европейский музей года 2019» EMYA-2019
Бюджет Приморья на 2019 год принят в окончательном третьем чтении
Депутаты позаботились о садоводах Приморья
Во Владивостоке перекрыли проезд по Басаргина из-за потерянного прицепа с контейнером
Россельхознадзор обнаружил вирус гриппа птиц на приморской птицефабрике
Мировые распродажи почти на треть увеличили поступление международной почты в Приморье
Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию во Владивостоке
Сегодня Владивосток ждёт плюсовая температура
Шпик, приправленный кишечной палочкой, предлагали на рынке владивостокцам
Сотни приморских рыбаков едва успели убежать с насиженных мест, когда лёд под ними затрещал
Новогодние сюрпризы для ребят отправились в города Приморья
Водителям Владивостока запретят парковаться возле популярного торгового центра
Пост первого вице-губернатора Приморья займёт женщина
В 2018 году во Владивостоке родилось почти 7000 малышей