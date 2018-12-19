Обзор почтовых сервисов для новогодних посылок

19 Дек. 09:20 2018-12-19T09:20:26+03:00

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В предновогодний период Почта России в Приморском крае представляет полезные электронные сервисы и нововведения 2018 года, предназначенные для быстрой отправки или получения почтовых отправлений.

Сократить время отправки посылок поможет легкий сервис создания адресного бланка на официальном сайте. Готовый бланк с трек-номером можно сразу приклеить к посылке. В почтовом отделении останется узнать точный вес посылки и оплатить стоимость пересылки. Если у отправителя нет принтера, достаточно показать трек-номер с экрана мобильного телефона – оператор распечатает бланк самостоятельно.

Клиенты могут оплатить посылку на официальном сайте Почты России, предварительно оформив свой бланк для отправки посылки. В момент оплаты на портале в личном кабинете пользователя будет авторизована (заморожена) сумма, соответствующая указанному весу отправления. Главное преимущество этого способа отправки заключается в том, что оформленная и оплаченная посылка принимается без очереди в любом центре выдачи и приема посылок (ЦВПП), независимо от количества клиентов в зале. После обработки отправления сотрудником Почты России на электронный адрес отправителя, оставленный при регистрации на сайте, поступит письмо с уведомлением с окончательной суммой расчета и чеком за пересылку. Напомним, ЦВПП специализируются исключительно на отправлениях с товарными вложениями.

Сервис простой электронной подписи позволяет получать почту без паспорта и бумажных извещений. Для этого достаточно заполнить регистрационную форму на официальном сайте Почты России. При регистрации указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Во время выдачи посылки получателю придет SMS-сообщение с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору почтового отделения. В Приморском крае простой электронной подписью уже пользуются 134 тысячи человек.

Жители Владивостока через мобильное приложение Почты России или личный кабинет на сайте могут заказать курьерскую доставку почтового отправления на удобный им адрес по будням и выходным дням, в том числе с наложенным платежом.

Важно помнить, что с этого года посылки хранятся в отделениях почтовой связи 15 дней с момента их поступления. Международные мелкие пакеты (весом до 2 кг), в которых пересылается большинство товаров из интернет-магазинов, находятся в почтовом отделении 30 дней. Срок хранения почтовых переводов и письменной корреспонденции – 30 дней. Особо внимательным стоит быть получателям писем с отметкой «судебное» – такие письма хранятся только 7 дней.

Если возможности получить ожидаемую почту нет, следует заранее принести в отделение Почты России доверенность на получение почты третьим лицом.

Узнать телефон и время работы почтового отделения, а также о предоставлении услуг можно на сайте, через мобильное приложение или по телефону: 8-800-1-000-000 (звонок по России бесплатный).