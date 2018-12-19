Во Владивостоке погибла женщина, сорвавшись с Рудневского моста
О произошедшем сообщили автомобилисты
Фото: архив "КП"Фото: Алексей САМУСЬКОВ
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С Рудневского моста во Владивостоке упала женщина, передаёт «Комсомолка» со ссылкой на «Вести. Приморье».
Сегодня днём, 19 декабря автомобилисты сообщили о трагическом происшествии. Проезжая по мосту, сразу несколько водителей увидели, как с него падает человек.
Скорая и полиция, прибывшие на место, ничем не смогли помочь погибшей. Согласно информации, полученной от свидетелей произошедшего, на вид пострадавшей около 35 лет.
Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося несчастья.