Во Владивостоке погибла женщина, сорвавшись с Рудневского моста

19 Дек. 09:30 2018-12-19T09:30:45+03:00

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С Рудневского моста во Владивостоке упала женщина, передаёт «Комсомолка» со ссылкой на «Вести. Приморье».

Сегодня днём, 19 декабря автомобилисты сообщили о трагическом происшествии. Проезжая по мосту, сразу несколько водителей увидели, как с него падает человек.

Скорая и полиция, прибывшие на место, ничем не смогли помочь погибшей. Согласно информации, полученной от свидетелей произошедшего, на вид пострадавшей около 35 лет.

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося несчастья.