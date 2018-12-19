АО «Восточный Порт» построит парк отдыха во Врангеле

19 Дек. 10:30 2018-12-19T09:59:11+03:00

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Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», разрабатывает проект парка отдыха, который построит на собственные средства в микрорайоне Врангель. Всех жителей приглашают высказать свои пожелания к проекту.

Эскизы будущего парка размещены на страницах АО «Восточный Порт» в социальных сетях: Facebook, Instagram. Предложения необходимо разместить в комментариях к публикации до 28 декабря 2018 года.

Новое место отдыха станет самым современным и комфортным во Врангеле. Уютный парк будет построен в центральной части микрорайона по Приморскому проспекту, где в настоящее время находится пустырь. Эта территория площадью около 10 тысяч квадратных метров является муниципальной собственностью и предоставлена администрацией Находкинского городского округа для строительства парка. Строительные работы начнутся в 2019 году.

На одной площадке будут гармонично соседствовать несколько зон: детские, игровые, спортивные и для отдыха горожан. Проектом предусмотрены аллеи для прогулок, скейт-парк, велосипедные и беговые дорожки.

Особое внимание уделено обустройству зеленых зон. Ландшафтный дизайн парка предусматривает органичное использование многолетних зеленых насаждений, растущих на участке. Парк вместит в себя большое природное многообразие: его территорию покроют зеленый газон и клумбы цветущих кустарников, центральную аллею украсят цветы и живые изгороди, зона отдыха будет окружена кольцом из молодых берез.

В вечернее и ночное время парк будет освещен современным комплексом подсветки. Для гостей парка будет построена просторная парковка.

Над проектированием нового места отдыха работают представители ООО «Управляющая портовая компания», АО «Восточный Порт», администрации Находкинского городского округа и привлеченные специалисты: архитекторы, ландшафтный дизайнер. В доработке проекта могут принять участие все желающие жители Врангеля.

«Первыми жителями припортового микрорайона стали работники «Восточного Порта», которые приехали на всесоюзную ударную стройку из разных уголков страны. С этого времени начинается история Врангеля — усилиями предприятия построены первые жилые дома и основные социальные объекты Врангеля: дом культуры, больницы, школы, детские сады. В настоящем «Восточный Порт» продолжает развивать территорию микрорайона. Новый парк отдыха должен соответствовать пожеланиям жителей Врангеля. Предлагаем принять участие в открытом обсуждении проекта», — отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.

АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания» на протяжении многих лет проводят благоустройство городских территорий. Весной 2018 года портовый холдинг провел озеленение Врангеля, высадив на территории микрорайона более 400 деревьев и кустарников. Летом 2018 года АО «Восточный Порт» оборудовал детскую площадку в одном из дворов микрорайона Врангель. В преддверии нового учебного года портовый холдинг выделил 2,5 млн рублей на ремонт школы во Врангеле. В период с 2013 по 2017 годы на социальные программы портовый холдинг направил около 400 млн рублей.