2018-12-19T10:18:30+03:00
Общество

В субботу температура воздуха в Приморье прогреется до +5 °C

В крае выпадет снег
Софья КУЧИНА
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Фото:http://www.vokrugsveta.ru/news/235781/Фото:http://www.vokrugsveta.ru/news/235781/
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В грядущие выходные приморская погода будет переменчивой, сообщает портал Примпогода. Несмотря на то, что в ночь на субботу резко похолодает: −7…−12 °C, на северо-востоке −18…−22 °C, на южном побережье −1…−6 °C, уже днём воздух прогреется до …+5 °C. Возможно, выпадёт небольшой снег. Только на северо-востоке сохранятся минусовые температуры: от −5 до −10 °C.

В воскресенье утром будет ещё теплее, чем в субботу, местами продолжит идти снег. Однако уже днём начнёт холодать, осадки прекратятся.

Во Владивостоке серьёзного снега не будет. В субботу будет тепло и облачно: ночью −1…−3 °C, днём 0…+2 °C. В ночь на воскресенье в городе начнёт холодать, утром будет −4 °C. Днём задует сильный северный ветер, будет морозно.

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