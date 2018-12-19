Наркодельцы из Владивостока жестоко ошиблись на счёт покупателя своего товара

19 Дек. 10:52 2018-12-19T10:52:22+03:00

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Во Владивостоке перед судом предстали два наркоторговца. За свои преступления они получили 8 лет и 8,5 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как установили в суде, один из фигурантов уголовного дела приобретал N-метилэфедрон через мобильное приложение, чтобы в дальнейшем распространять его через так называемые «закладки». Чтобы извлечь большую прибыль из своего «бизнеса» он вступил в сговор со вторым наркодельцом.

Потенциальному покупателю они отправили текстовое сообщение, где указали место тайника с наркотиком. Покупка вытянула на 0,06 граммов. Их афера бы удалась на славу, если бы покупатель не оказался участником оперативно-розыскных мероприятий. Подсудимых признали виновными. Их ждёт заслуженное наказание.