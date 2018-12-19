В Уссурийске у непутёвой мамаши отняли годовалую дочку

19 Дек. 11:21 2018-12-19T11:21:21+03:00

Женщину, давшую малышке жизнь, не могут найти

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В Уссурийске транспортные полицейские забрали из неблагополучной семьи годовалую малышку, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

Майор полиции Татьяна Туркина вместе со специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних провела рейды по семьям в трудном социальном положении.

В одной из таких семей они обнаружили годовалую малышку. Девочка жила в антисанитарных условиях. Её 24-летняя мама постоянно уходила из дома, бросая крошку с 44-летней бабушкой-алкоголичкой.

В однокомнатной квартире, где живут женщины, не было ни продуктов, ни чистого белья, ни детской одежды. В доме пахло табаком, затхлостью, а с потолка свисали электрические провода. Сама крошка выглядела вялой и нездоровой.

Нерадивую мамашу неоднократно пытались застать дома правоохранители, однако безуспешно. Из взрослых в этой семье, к слову, никто официально не трудоустроен.

Чтобы сохранить ребёнку жизнь и здоровье полицейские забрали девочку из семьи. Сейчас она находится в отделении детской городской больницы под присмотром врачей. Молодую маму по-прежнему разыскивают, чтобы привлечь к административной ответственности.