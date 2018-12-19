Во Владивостоке вновь холодно и бесснежно
Шансов на то, что снег выпадет хотя бы к Новому году, у приморцев всё меньше
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Сегодня, 20 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления, без осадков.
Ветер юго-западный умеренный. Воздух -10...+4°C, сообщает портал Primpogoda.ru.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха около 0°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха около 0°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...+2°C.