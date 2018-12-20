17 мостов в Приморье привели в порядок за год

СЕГОДНЯ 03:24 2018-12-20T03:24:18+03:00

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Специалисты дорожной отрасли Приморья за 2018 год отремонтировали 17 мостов. В планах — привести в порядок еще как минимум шесть конструкций.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства края, в рамках работ по содержанию мостов АО «СпецСУ» в 2018 году отремонтировало дорожное покрытие на четырех мостах на дороге Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово общей протяженностью 72 метра. На дороге Терней—Малая Кема отремонтировано покрытие на одном 10-метровом мосту, также отремонтировано покрытие на мосту длиной 20 метров на дороге Лазо—Заповедное.

АО «Примавтодор» завершил ремонт четырех мостов на севере края, поврежденных во время тайфуна «Лайонрок». Это мосты через реку Извилинка на автодороге Новомихайловка—Чугуевка—Лазо, на 3-м километре дороги Уборка—Самарка—Ариадное, на 14-м километре дороги Осиновка—Рудная Пристань—Соколовка и в поселке Кавалерово через реку Хрустальная.

Кроме того, в 2018 году начались аварийно-восстановительные работы на мостах через Первую речку в Надеждинском районе, на подъезде к селу Духовское в Пограничном районе, к селу Поспеловка в Октябрьском районе, к селу Черемшаны в Дальнегорском городском округе, в селе Зеркальное Кавалеровского района и селе Соколовка Чугуевского района. Эти работы завершатся в следующем году.

Отметим, также в течение года дорожники возводили капитальные мосты через реки Кроуновка, Крыловка и Литовка. В следующем году запланировано строительство еще 10 новых сооружений взамен аварийных, в том числе мосты через реку Тихая на дороге Чернышевка—Новопокровка, на 3-м километре дороги Хабаровск—Владивосток—Губерово, реконструкция моста через реку Артемовка на дороге Артем—Находка—порт Восточный и другие. Кроме того, будет завершен ремонт моста через реку Соколовка в Преображении.