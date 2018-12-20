Морпехи Приморья не прекращают подготовку и в праздники

СЕГОДНЯ 03:59 2018-12-20T03:59:16+03:00

Всего до конца года морские пехотинцы Тихоокеанского флота совершат более 700 прыжков

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Подразделения отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продолжают выполнение учебно-тренировочных прыжков с парашютом в Приморском крае.

«Военнослужащие на практике выполняют прыжки с оружием и дополнительным снаряжением на высотах 900 и 1500 метров с транспортных самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8», — сообщает пресс-служба ТОФ.

Всего до конца года морские пехотинцы Тихоокеанского флота совершат более 700 прыжков.

На занятиях по парашютно-десантной подготовке военнослужащие изучают парашютную систему, способы ее укладки, подгонку снаряжения и крепление вооружения, а также на универсальном тренажере до автоматизма отрабатывают все элементы прыжка.

Особое внимание уделяется действиям при нестандартных ситуациях в воздухе и при приземлении.

С начала учебного периода «черные береты» совершили уже более 600 парашютных прыжков. Отработка элементов прыжка и совершение упражнений с парашютом проводятся во взаимосвязи с физической и тактической подготовкой.