Пилотов для гражданской авиации станут учить во Владивостоке

СЕГОДНЯ 05:32 2018-12-20T05:32:06+03:00

Приморское отделение «Авроры» по количеству занятого персонала является крупнейшим перевозчиком в составе авиакомпании на Дальнем Востоке

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Глава министерства Михаил Котюков поддержал предложение Олега Кожемяко о создании направлений обучения на базе Дальневосточного федерального университета, которые позволят готовить летный персонал и сотрудников наземных служб. Об этом стало известно в ходе двусторонней встречи врио губернатора Приморья с министром науки и высшего образования России.

Как отметил Олег Кожемяко, приморское отделение «Авроры» по количеству занятого персонала является крупнейшим перевозчиком в составе авиакомпании на Дальнем Востоке. Пока у предприятия есть потребность в подготовке высококвалифицированных кадров — инженерно-технического и летного состава.

«Край нуждается в специалистах этой категории. Сегодня мы готовим инженеров и летчиков, в основном только на западе — Ульяновский и Санкт-Петербургский университеты. Учитывая близость Приморского края к АТР и предстоящий прогноз роста авиаперевозок с этими странами, нам необходимы пилоты и сотрудники инженерно-технического состава. Уже подписан меморандум о намерениях с ДВФУ, чтобы развить это направление», — добавил директор приморского филиала «Аврора» Дмитрий Тыщук, подчеркнув готовность авиакомпании в случае положительного решения на федеральном уровне закупить оборудование и подготовить инструкторский состав.

Руководитель министерства науки и высшего образования Михаил Котюков инициативу региона одобрил. Отметив, что практико-ориентированная образовательная программа — это хорошее предложение, над которым нужно поработать.

Олег Кожемяко поручил руководству авиакомпании «Аврора» подготовить все необходимые документы и предложения, а руководителю приморского филиала Дмитрию Тыщуку — возглавить региональную рабочую группу.