В уходящем году Владивосток избавляли от незаконной рекламы
В 2018 году во Владивостоке прошла большая работа по приведению города в порядок.
Специалистами выявлено 452 незаконные рекламные конструкции — билборды, рекламные щиты и штендеры, сообщили в управлении наружной рекламы и информации.
Демонтажу во Владивостоке подвергаются рекламные конструкции, установленные без предусмотренного законодательством разрешения и не вписывающиеся в архитектурный облик города. Владельцы большинства конструкций известны, им выписывают предписания убрать незаконную рекламу. Если этого не происходит в добровольном порядке, конструкцию демонтируют силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ). Если владелец хочет вернуть свою собственность, он должен оплатить расходы по демонтажу и хранению.
«С начала года силами СГТ демонтировано 266 конструкций. Остальные убраны силами собственников», — рассказал главный специалист отдела контроля за размещением средств наружной рекламы и информации Сергей Пригорнев.