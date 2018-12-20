2018-12-20T06:37:25+03:00
Общество

В уходящем году Владивосток избавляли от незаконной рекламы

Демонтажу во Владивостоке подвергаются рекламные конструкции, установленные без предусмотренного законодательством разрешения и не вписывающиеся в архитектурный облик города
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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В 2018 году во Владивостоке прошла большая работа по приведению города в порядок.

Специалистами выявлено 452 незаконные рекламные конструкции — билборды, рекламные щиты и штендеры, сообщили в управлении наружной рекламы и информации.

Демонтажу во Владивостоке подвергаются рекламные конструкции, установленные без предусмотренного законодательством разрешения и не вписывающиеся в архитектурный облик города. Владельцы большинства конструкций известны, им выписывают предписания убрать незаконную рекламу. Если этого не происходит в добровольном порядке, конструкцию демонтируют силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ). Если владелец хочет вернуть свою собственность, он должен оплатить расходы по демонтажу и хранению.

«С начала года силами СГТ демонтировано 266 конструкций. Остальные убраны силами собственников», — рассказал главный специалист отдела контроля за размещением средств наружной рекламы и информации Сергей Пригорнев.

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