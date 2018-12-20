Приморцы спасли из капкана редкую дальневосточную кошку

СЕГОДНЯ 08:06 2018-12-20T08:06:16+03:00

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В Приморье двое охотников спасли амурского кота. Дальневосточный хищник угодил в капкан, поставленный на другого зверя – но люди не дали ему погибнуть.

Произошло все в Спасском районе Приморья. Двое местных жителей, охотников, обнаружили в железной ловушке редкого хищника – амурского лесного кота (этот зверь, между прочим, занесен в Красную книгу).

Кот попался на приманку, предназначенную для другого животного. Ничего удивительного в этом нет: в конце года эти хищники накапливают жир. Во время снегопадов они не рискуют выходить из убежищ, так как плохо передвигаются по снегу. Лишние килограммы позволяют котам пережидать буйство стихии, ни в чем себя не ущемляя. Так что сейчас эти дальневосточные кошки становятся особенно прожорливыми, и подчас теряют всякую осторожность.

dpskontrol_125rus Спасский район. История о том, как два брата спасали дальневосточную кошку

Охотники (два брата, к слову говоря) освободили зверя из капкана. Они с помощью подручных средств (палок и веревок) разжали ловушку – и отпустили кота восвояси. По их словам, они посчитали рану кота не очень серьезной. Парни решили, что в дикой среде хищник быстро пойдет на поправку. Видеоролик с операцией по спасению кошки охотники выложили в социальную сеть Instagram.