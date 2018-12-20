2018-12-20T08:15:06+03:00
Общество

Почта России в Приморском крае сообщает о режиме работы в праздничные дни

В период новогодних праздников для обслуживания клиентов Почта России установила специальный режим работы
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29 декабря почтовые отделения Приморского края будут работать по графику понедельника с сокращением времени работы на 1 час, 30 декабря – по установленному графику работы, 31 декабря - по графику субботы.

1, 2 и 7 января 2019 года являются выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме, за исключением центров и отделений, обслуживающих юридических лиц.

Для своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Пенсионерам, которые получают по графику пенсию 7 числа, Почта России доставит социальные выплаты досрочно – 5 и 6 января. В случае если в день получении пенсии, получатель не находился дома, он имеет право получить пенсию в отделении почтовой связи до 20 числа включительно. При возникновении вопросов необходимо обращаться по телефону в обсуживающее отделение Почты России, сообщать свои контактные данные и адрес проживания.

Узнать о времени работы отделения можно по телефону: 8-800-1-000-000 (звонок по России бесплатный), на официальном сайте Почты России или через мобильное приложение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

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