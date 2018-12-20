Настоящий русский хлеб выпекают в Приморье

СЕГОДНЯ 08:15 2018-12-20T08:15:21+03:00

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Участник программы «Дальневосточный гектар» предприниматель Андрей Шаблов и его компаньоны построили в глубине приморской тайги недалеко от села Ястребовка пекарню. Они сложили в домах русские печи, установили мельницу и уже начали выпекать хлеб по исконным русским рецептам.

Авторы проекта долго выбирали гектар для строительства пекарни и, наконец, остановились на участке у горы Ястребовка – здесь в окружении сопок расположена экологически чистая долина, рядом протекает лесная река. Добраться до места можно только на внедорожнике либо пешком, но гостей это не останавливает – многие приезжают на гектар из соседних населенных пунктов, чтобы познакомиться с необычным местом, посмотреть на мельницу с каменными жерновами и приобрести экологически чистую продукцию.

«Настоящий крестьянский хлеб должен выпекаться не только по традиционному рецепту, но и в обстановке нормальной чистейшей экологии. Хлеб живой, он все чувствует, перенимает на себя, впитывает. У хлеба должен быть природный дух, особенный, чистый. Поэтому и хотелось, чтобы в нашем хлебе, помимо правильной цельнозерновой муки, хмелевой закваски, природной соли и меда, был еще и чистейший воздух, живая вода, запах тайги, была сама суть жизни – зов земли. Только все это, соединившись в хлебе, дает человеку силу, добро и здоровье», – поделился руководитель проекта Андрей Шаблов.

Сегодня пекарня пользуется поддержкой местной администрации как новый и полезный проект на дальневосточном гектаре, открывающий новые возможности для района и его жителей. С начала декабря пекарня делает регулярную адресную доставку хлеба из русской печи по заявкам, которые поступают через социальные сети из Партизанска, Находки, Артема и Владивостока.

По словам авторов проекта, их требования к качеству продукции высоки, но и цель стоит того – воссоздать настоящий русский хлеб на Дальнем Востоке.